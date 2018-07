In Luxemburgs Wäldern ist derzeit die Brandgefahr erhöht. Der Mensch kann durch sein Verhalten jedoch dazu beitragen, das Risiko zu verringern.

Brandgefahr in den Wäldern

In Luxemburgs Wäldern ist derzeit die Brandgefahr erhöht. Der Mensch kann durch sein Verhalten jedoch dazu beitragen, das Risiko zu verringern.

(m.r.) - In den nächsten Tagen bleibt es heiß und trocken. Deshalb herrscht zurzeit in Luxemburgs Wäldern ein erhöhtes Brandrisiko. Dies hat die Naturverwaltung und der nationale Rettungsdienst am Mittwoch mitgeteilt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Spaziergänger und Naturliebhaber sich von den Wäldern fernhalten müssen. Allerdings sollten sie besonders achtsam sein, damit es nicht durch ihr Verhalten zu einem Feuer kommt. Denn die meisten Waldbrände werden von Menschen verursacht.



Vorsicht, Brandgefahr Der Sommer macht sich über Luxemburg breit. Doch während sich einige Menschen über Sonne, Hitze und Trockenheit freuen, leidet die Natur. Die Brandgefahr ist erhöht. Umso wichtiger, dass der Mensch sich angepasst verhält.

Gefahr geht nicht nur von einem offenen Feuer aus, das beispielsweise zum Grillen gezündet wird. Auch Raucher können das Waldbrandrisiko erhöhen. Denn die Asche und Zigarettenstummel können in trockenen Gebieten schnell ein Feuer entflammen. Ein Brand kann jedoch auch durch Plastik oder Glas ausgelöst werden, welches sich in der Nähe von brennbaren Material befindet. Denn die Sonnenstrahlen können etwa durch eine weggeworfene Flasche so stark gebündelt werden, dass eine Flamme entsteht. Auf trockenem Untergrund kann dies schnell zu einem Großbrand führen.

Auspuff birgt Brandgefahr



Auch auf trockenen Wiesen oder am Wald abgestellte Autos können ein Feuer auslösen. Denn der warme Auspuff kann eine Zündquelle darstellen. Deshalb sollten Fahrzeuge immer auf nicht brennbaren Untergrund geparkt werden. Auch sollte das Fahren über eine Wiese vermieden werden.



Bei einem Waldbrand ist nicht immer der schnellste Weg aus dem Wald der beste, sondern jener, bei dem man sich vom Brandherd entfernt. Zudem sollte schnellstmöglich die Feuerwehr (112) verständigt werden.