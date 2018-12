Brandgefahr am Weihnachtsbaum: Tipps, die Leben retten können

Während der Weihnachtszeit ist die Gefahr von Wohnungsbränden besonders hoch. Mit ein wenig Achtsamkeit lassen sich allerdings Katastrophen vermeiden.

Nicht nur bei den Kindern, auch bei der Feuerwehr steigt die Nervosität. Denn bald ist Weihnachten. Längst sind viele Wohnzimmer in das warme, gelbe Licht der Kerzen auf dem Adventskranz oder der Lichterketten des Tannenbaums getaucht.



Aber immer wieder führt die Beleuchtung in Kombination mit festlicher Deko zu verheerenden Bränden: Sechsmal mussten die Retter des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) während der Adventszeit 2017 in Luxemburg ausrücken, um brennende Adventskränze oder Weihnachtsbäume zu löschen und Menschen in Sicherheit zu bringen ...