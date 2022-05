Am Sonntagmorgen kam es zu einem Brand auf der Nordstraße.

A7

Autobrand im Tunnel Grouft

(TJ) - Zweimal musste die Zentrale der Rettungsdienste am Samstagabend und während der Nacht die Brandspezialisten alarmieren.

Gegen 3 Uhr am Morgen des Sonntags bemerkte ein Autofahrer im Tunnel Grouft in Richtung Luxemburg, dass sein Fahrzeug brannte. Der Mann konnte den Wagen rechtzeitig abstellen und sich in einer Notbucht in Sicherheit bringen. Er wurde kurz darauf von einer Polizeistreife geborgen und ins Freie gebracht, wo er von den Rettungskräften untersucht wurde. Er war unverletzt.

Während der Löscharbeiten durch die Wehren aus Lintgen, Niederanven und Luxemburg musste der Tunnel wegen sehr starker Rauchentwicklung in beiden Richtungen gesperrt werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, konnten die vor dem Tunnel blockierten Fahrzeuge durchfahren. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 5 Uhr an.

Der zweite Einsatz war für die Feuerwehren aus Réiserbann und aus der Hauptstadt, nachdem von einer Baustelle an der A3 zwischen der Aire de Berchem und Luxemburg ein Brand an einer Baumaschine gemeldet wurde. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, hoher Materialschaden blieb jedoch nicht aus.

