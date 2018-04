Laut ACL gibt es einen Feueralarm am Tunnel Gousselerbierg, die A7 ist dort in beide Richtungen gesperrt. Der Straßenbauverwaltung zufolge handelt es sich wahrscheinlich um einen Fehlalarm.

Brandalarm am Tunnel Gousselerbierg - Staugefahr

Maximilian Richard

Der ACL hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Brandalarm im Tunnel Gousselerbierg gemeldet. Dabei handelt es sich aber wahrscheinlich um einen Fehlalarm. Denn ein Feuer sei im Tunnel nicht festgestellt worden, wie der beigeordnete Direktor der Ponts et Chaussées, Paul Mangen, auf LW-Nachfrage bestätigt. Warum der Alarm ausgelöst wurde, sei bislang aber nicht bekannt.



Sobald die Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung vor Ort völlige Entwarnung geben können, wird der Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet. Kurz nach 16 Uhr war die A7 noch in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer, die Richtung Norden unterwegs sind, sollten bereits in Lorentzweiler von der Autobahn abfahren. Wer Richtung Luxemburg-Stadt fährt, sollte in Schoenfels abfahren.