Brand in Wohnung in Niederkorn

(dho) - Am frühen Dienstagmorgen war in einer Wohnung in Niederkorn ein Feuer ausgebrochen.



Die Rettungsdienste waren um 5.20 Uhr alarmiert und zu dem Feuer in der Rue de l'Ecole in Niederkorn gerufen worden. Als die Feuerwehrleute sich dem Einsatzort näherten, konnten sie bereits dicke Rauchschwaden sehen, die gen Himmel stiegen.



Ein Zimmer im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses stand komplett in Flammen. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte war es den Bewohnern gelungen, sich in Sicherheit zu bringen.



Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte verhindert werden, dass der Brand auf die Nachbarhäuser übergriff. Fast drei Stunden später, also gegen 8 Uhr, war die Arbeit der Feuerwehr getan und die Rettungskräfte konnten den Einsatzort verlassen.



Vor Ort waren die Einsatzzentren Petingen und Sadiff, zwei Peloton-Chefs und zwei Kompanie-Chefs sowie die Polizei aus Differdingen.