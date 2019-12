Bei einem Feuer in Senningerberg war ein Mann am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Am Freitag verstarb er im Krankenhaus.

Brand in Senningerberg: Bewohner erliegt Verletzungen

Der Mann, der am Donnerstagmorgen aus einem brennenden Haus gerettet wurde, ist tot. Das meldet die Polizei am Samstagmittag. Der 60-jährige Luxemburger sei am Freitagnachmittag im Krankenhaus seinen Verletzugnen erlegen. Er war von den Rettungskräften bewusstlos und lebensbedrohlich verletzt in dem brennenden Haus gefunden worden.

Nach dem Brand am Donnerstagmorgen in dem Mehrfamilienhaus in der Rue du Golf hat die Staatsanwaltschaft die Kriminalpolizei mit Ermittlungen zur Brandursache beauftragt.