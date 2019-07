Am Mittwochmorgen kam es zu einem größeren Brand in Sassenheim. Laut CGDIS könnte es noch einige Zeit dauern, bis die Flammen gebändigt sind.

Lokales 7

Brand in Sassenheim noch nicht unter Kontrolle

Am Mittwochmorgen kam es zu einem größeren Brand in Sassenheim. Laut CGDIS könnte es noch einige Zeit dauern, bis die Flammen gebändigt sind.

(TJ) - Zu einem größeren Brand kam es am Mittwochmorgen in Sassenheim. In der Industriezone Gadderscheier hatten sich laut Informationen der Polizei größere Mengen laminierte Holzabfälle auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma entzündet. Das Feuer wurde gegen 10.30 Uhr gemeldet, um 14.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten immer noch an.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS

Die Zusammensetzung der brennenden Materialien und die Auslegung des Firmengeländes machte es den Feuerwehrleuten schwer, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Mittel zur Brandbekämpfung und Wassertransporte mussten angefordert werden.



Zeitweise hatte sich sehr starker Rauch entwickelt. Aus diesem Grund war der Aufruf an die Bevölkerung in der Umgebung ergangen, Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Julian Pierrot

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Julian Pierrot Foto: Julian Pierrot Foto: Julian Pierrot Foto: Julian Pierrot

Gegen 13.30 Uhr gab die Gemeindeverwaltung von Sassenheim auf ihrem Internetportal Entwarnung: Das Feuer sei unter Kontrolle, zudem bestehe auch durch die Rauchentwicklung keine Gefahr für die Gesundheit der Einwohner. Auf Nachfrage beim CGDIS wurde dem Luxemburger Wort jedoch bestätigt, dass der Brand noch andauert und angrenzenden Bewohnern nach wie vor empfohlen wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Laut CGDIS könnte es wegen dem Ausmaß des Brandes und den windigen Wetterverhältnissen noch einige Stunden dauern, bis der Brand komplett gelöscht ist. Rund 70 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.

Per GouvAlert.lu wurde die Bevölkerung ebenfalls dazu aufgerufen, sämtliche Zufahrtswege frei zu lassen.