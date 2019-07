Am Mittwochmorgen kam es zu einem größeren Brand in Sassenheim. Laut CGDIS könnte es noch bis in die Nacht dauern, bis die Flammen gebändigt sind.

Brand in Sassenheim: Lange Nacht für Feuerwehren

(TJ/rc) - Zu einem größeren Brand kam es am Mittwochmorgen in Sassenheim. In der Industriezone Gadderscheier hatten sich getrocknete Holzstämme auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma (Kronospan) entzündet. Das Feuer wurde gegen 10.30 Uhr gemeldet, um 22 Uhr dauerten die Löscharbeiten immer noch an. Das Feuer war noch nicht unter Kontrolle. "La nuit sera longue", twitterte der Direktor des CGDIS, Paul Schroeder, am späten Mittwochabend.





Eine überwältigende Aufnahme des Brandes aus der Luft. Foto: CGDIS

Verstärkung aus dem Grenzgebiet

Um 20 Uhr waren zirka bereits circa 240 Feuerwehrleute vor Ort, die Flammen ragten teilweise noch hoch in den Himmel. "Wir haben den Einsatz aufgestuft auf das Niveau 'Bataillon', sodass mehr Kräfte zur Verfügung gestellt werden konnten", erklärt Cédric Gantzer, Pressesprecher des CGDIS. Diese Aufstufung sei nötig gewesen, da es sich um eine große Brandlast handle, so der Sprecher weiter.

Unterstützung kam deshalb aus allen Ecken des Landes. Aber auch Feuerwehrkräfte aus Frankreich rückten mit großen Schaum- und Wassertanks an. Gegen 20 Uhr berichtete der CGDIS-Sprecher: "Wir werden nun versuchen, mit einer massiven 'Schaum-Attacke' die Flammen zu bekämpfen. Da das Feuer derzeit noch nicht unter Kontrolle ist."

[renfort transfrontalier] dans le cadre du feu sur le site industriel de Kronospan à Sanem. Des moyens en eau et mousse des @SDIS54 et @SDIS57 sont en cours de transit vers le lieu d'intervention. pic.twitter.com/JArtIP9iGM — CGDIS (@CGDISlux) July 31, 2019





5 Foto: CGDIS

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: Nicolas Anen

Die Zusammensetzung der brennenden Materialien und die Auslegung des Firmengeländes machte es den Feuerwehrleuten schwer, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Mittel zur Brandbekämpfung und zum Wassertransport mussten angefordert werden.

7 Foto: Max Bruch

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Max Bruch Foto: Julian Pierrot Foto: Julian Pierrot Foto: Julian Pierrot Foto: Max Bruch Foto: Max Bruch Foto: Julian Pierrot

Auch ein Silo soll Opfer der Flammen gewesen sein. Der CGDIS-Sprecher versichert aber, dass "dieser Vorfall sofort bewältigt wurde".

Zeitweise hatte sich sehr starker Rauch entwickelt. Aus diesem Grund war der Aufruf an die Bevölkerung in der Umgebung ergangen, Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten.



Falscher Alarm

Gegen 13.30 Uhr gab die Gemeindeverwaltung von Sassenheim auf ihrem Internetportal Entwarnung: Das Feuer sei unter Kontrolle, zudem bestehe auch durch die Rauchentwicklung keine Gefahr für die Gesundheit der Einwohner. Auf Nachfrage beim CGDIS wurde dem "Luxemburger Wort" jedoch bestätigt, dass der Brand noch andauert und angrenzenden Bewohnern nach wie vor empfohlen wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Per GouvAlert.lu wurde die Bevölkerung ebenfalls dazu aufgerufen, sämtliche Zufahrtswege frei zu lassen.