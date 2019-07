Zu einem größeren Brand kam es am Mittwochmorgen in Sassenheim.

Lokales 3

Brand in Sassenheim-Gadderscheier

Zu einem größeren Brand kam es am Mittwochmorgen in Sassenheim.

(TJ) - Zu einem größeren Brand kam es am Mittwochmorgen in Sassenheim. In der Industriezone Gadderscheier hatten sich laut Informationen der Polizei eine größere Menge Holz auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma entzündet. Das Feuer wurde gegen 10.30 Uhr gemeldet, um 12.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten immer noch an.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS

Zeitweise hatte sich sehr starker Rauch entwickelt. Aus diesem Grund war der Aufruf an die Bevölkerung in der Umgebung ergangen, Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen zu halten. Gegen 13.30 Uhr gab die Gemeindeverwaltung von Sassenheim auf ihrem Internetportal Entwarnung: Das Feuer sei unter Kontrolle, zudem bestehe auch durch die Rauchentwicklung keine Gefahr für die Gesundheit der Einwohner, da es sich bei dem brennenden Material lediglich um Holzschnitzel gehandelt habe.



Per GouvAlert.lu wurde die Bevölkerung aufgerufen, die Zufahrtswege frei zu lassen: