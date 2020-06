Der Brand ist im sechsten Stock eines Gebäudes ausgebrochen.

Brand in Rümelingen: Häuser evakuiert

Am Donnerstagabend ist es zu einem Brand in Rümelingen gekommen. Wie ein Sprecher des Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS) auf Nachfrage bestätigte, sei der Brand im sechsten Stock eines Gebäudes ausgebrochen.

Die Einsatzbedingungen würden zudem dadurch erschwert, dass der Gebäudekomplex an einem Innenhof liege, so der Sprecher weiter.

Die Nebengebäude wurden indes bereits evakuiert.

Ob sich noch Personen in dem Gebäude aufgehalten haben, konnte bisher nicht bestätigt werden.

Über die Brandursache ist indes auch noch nichts gewusst.

(Weitere Informationen folgen in Kürze)





