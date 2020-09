Brand in Roeser: Mehrere Straßen gesperrt

Gegen 5 Uhr wurde in Roeser ein Scheunenbrand gemeldet. Auch gegen 9.30 Uhr sind die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen, mehrere Straßen bleiben gesperrt.

(SC) - Am Donnerstagmorgen ist gegen 5 Uhr in einer Scheune in der Rue Schlammestee in Roeser ein Brand ausgebrochen. Wegen der anhaltenden Löscharbeiten sind eine Reihe von Straßen gesperrt.

So ist der CR158 zwischen Roeser und Weiler-la-Tour derzeit gesperrt, ebenso wie die Grand-Rue zwischen der Rue du Cimetière und der Réiser Strooss. Das Gebiet ist, wenn möglich, großräumig zu umfahren. Einsatzkräfte aus Roeser, Hesperingen und Luxemburg-Stadt sind vor Ort, ebenso wie ein Krankenwagen. Verletzte hat es bei dem Brand ersten Informationen zufolge allerdings nicht gegeben.

