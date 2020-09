Brand in Roeser: CR158 wieder geöffnet

Gegen 5 Uhr wurde in Roeser ein Scheunenbrand gemeldet. Auch gegen Mittag waren die Löscharbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen, der CR158 ist aber nun wieder geöffnet.

(SC) - Am Donnerstagmorgen ist gegen 5 Uhr in einer Scheune in der Rue Schlammestee in Roeser ein Brand ausgebrochen. Wegen der anhaltenden Löscharbeiten war der CR158 bis zum Nachmittag gegen 16 Uhr gesperrt.

Zuvor war auch die Grand-Rue zwischen der Rue du Cimetière und der Réiser Strooss für den Verkehr geschlossen. Es wurde den Verkehrsteilnehmern geraten, das Gebiet zu umfahren. Einsatzkräfte aus Roeser, Hesperingen und Luxemburg-Stadt waren vor Ort, ebenso wie ein Krankenwagen. Bei dem Brand wurde weder Mensch noch Tier verletzt.

