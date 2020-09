Brand in Roeser: CR158 bis Freitagmorgen gesperrt

Gegen 5 Uhr wurde in Roeser ein Scheunenbrand gemeldet. Auch gegen Mittag waren die Löscharbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen, der CR158 bleibt laut Polizei bis Freitagmorgen gesperrt

Gegen 5 Uhr wurde in Roeser ein Scheunenbrand gemeldet. Auch gegen Mittag waren die Löscharbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen, der CR158 bleibt laut Polizei bis Freitagmorgen gesperrt

(SC/dho/rc) - Am Donnerstagmorgen ist gegen 5 Uhr in einer Scheune in der Rue Schlammestee in Roeser ein Brand ausgebrochen. Wegen der anhaltenden Löscharbeiten wurde der CR158 gesperrt. Laut Polizei wird die Strecke zwischen Roeser und Weiler-la-Tour erst am Freitagmorgen wieder befahrbar sein.

Zuvor war auch die Grand-Rue zwischen der Rue du Cimetière und der Réiser Strooss für den Verkehr geschlossen. Es wurde den Verkehrsteilnehmern geraten, das Gebiet zu umfahren. Einsatzkräfte aus Roeser, Hesperingen und Luxemburg-Stadt waren vor Ort, ebenso wie ein Krankenwagen. Bei dem Brand wurde weder Mensch noch Tier verletzt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.