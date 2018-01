(m.r.) - In Rodange hat am Mittwoch gegen 12.40 Uhr ein Fahrzeug in einer Garage eines Einfamilienhauses gebrannt. Als die Einsatzkräfte in der Route de Longwy eintrafen, stand der gesamte Vorraum in Flammen.



Den Feuerwehrmännern gelang es allerdings, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Das Haus wurde anschließend belüftet und nach knapp zwei Stunden freigegeben. Auch bei diesem Zwischenfall wurde niemand verletzt. Zur Kontrolle wurden die Bereitschaftsdienste der Firmen Sudgaz und Creos vor Ort bestellt.