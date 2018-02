Im hauptstädischen Stadtviertel Pulvermühle hat es am Sonntagnachmittag in einem denkmalgeschützten Gebäude gebrannt.

Brand in Pulvermühle

Im hauptstädischen Stadtviertel Pulvermühle hat es am Sonntagnachmittag in einem denkmalgeschützten Gebäude gebrannt. Das unbewohnte Haus befindet sich auf dem Gelände einer Baustelle eines Wohnungsbauprojekts, das sich auf dem ehemaligen Industriegelände in Pulvermühle befindet.

