Angaben der Polizei zufolge ist es am Samstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tetingen gekommen.

Lokales 5

Brand in Mehrfamilienhaus in Tetingen

Angaben der Polizei zufolge ist es am Samstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tetingen gekommen.

(mbb) - In der Rue Pierre Schiltz in Tetingen ist am Samstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Polizei und das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) sind derzeit im Einsatz.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Morris Kemp

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Morris Kemp Foto: Morris Kemp Foto: Morris Kemp Foto: Morris Kemp Foto: Morris Kemp

Dem CGDIS zufolge ist das Feuer im Keller ausgebrochen; eine Waschmaschine hat den Brand ausgelöst. Die Rettungskräfte wurden gegen 11:00 Uhr gerufen. Manche Einwohner konnten durch die Rauchentwicklung ihre Wohnung nicht verlassen - insgesamt wurden fünf Menschen evakuiert, zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.



Hier berichtet Steve Mack vom CGDIS über den Einsatz in Tetingen: