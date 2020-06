In Weiswampach kam es am Freitagabend zu einem Brand in einer Halle

Brand in Lagerhalle

(TJ) - In Weiwampach kam es am Freitagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Hauptstraße. Der Notruf ging gegen 17.45 Uhr bei der Zentrale der Rettungsdienste ein. Die Feuerwehren aus der Umgebung wurden abkommandiert.

Wegen der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. Weitere Informationen folgen.

Foto: John Lamberty





