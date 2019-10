In Beggen brannte am Montagnachmittag ein leerstehendes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Dabei entstand Sachschaden.

Brand in historischem Gebäude

Sandra SCHMIT In Luxemburg-Stadt brannte am Montagnachmittag ein leerstehendes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Dabei entstand Sachschaden.

Ein Feuer brach am Montagnachmittag laut Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) kurz nach 14.30 Uhr in der Rue de Bastogne im Stadtviertel Beggen von Luxemburg-Stadt aus. Die rund 15 Einsatzkräfte des CGDIS konnten Schlimmeres verhindern, es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden an dem Gebäude, das unter Denkmalschutz steht.



Der Sprecher der Organisation Bierger vu Beggen Jochen Zenthöfer erklärte, dass der Zustand des Gebäudes schon vor dem Brand katastrophal gewesen sei: "Es ist innen entkernt, niemand kann darin wohnen, die Tür steht seit über einem Jahr offen. Das Haus ist Randalierern und der Witterung fast schutzlos ausgeliefert."

Die Bierger vu Beggen sind der Meinung, dass noch vor dem Winter dringend gehandelt werden muss, um das Haus zu schützen, das von den Denkmalschützern als Wiichtelhaus bezeichnet wird.