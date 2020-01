Wegen eines Brandes in einer Heizanlage kam es am Freitag in Givenich zu einem Feuerwehreinsatz.

Brand in Heizanlage

Wegen eines Brandes in einer Heizanlage kam es am Freitag in Givenich zu einem Feuerwehreinsatz.

(SH) - In einer Heizanlage in Givenich kam es am Freitag gegen 8.30 Uhr zu einem Brand. Die Anlage war längere Zeit nicht in Betrieb genommen worden, sodass durch Verunreinigen in sehr hohe Temperaturen entstanden. Hierdurch wurden die Verunreinigungen in Brand gesetzt. Es bildete sich Glut in der Heizanlage, die sich an der untersten Kamintür sammelte.

Die Rettungskräfte aus Grevenmacher-Mertert entfernten die Glut aus dem Kamin und überprüften gemeinsam mit Fachleuten die Brennkamer der Heizung. Um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden, wurde im Kamin eine Kamin-Löschgranate eingesetzt.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Neben den Einsatzkräften des Zenters Grevenmacher-Mertert waren jene aus Born-Moersdorf, Herborn und Osweiler präsent.

Foto: CIS Grevenmacher-Mertert