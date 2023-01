In einem Haus im Zentrum von Esch/Alzette ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Schwerverletzter wurde ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehreinsatz

Drei Verletzte nach Brand in Esch/Alzette

In einem Haus im Zentrum von Esch/Alzette ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Schwerverletzter wurde ins Krankenhaus gebracht.

(jt) - Mehr als 40 Feuerwehrkräfte waren am Sonntagmorgen bei einem Brand in Esch/Alzette im Einsatz. Laut Angaben des CGDIS auf Twitter sei das Feuer in dem Haus in der Rue Caspar-Mathias Spoo kurz vor 8 Uhr ausgebrochen. Eine Person wurde schwer verletzt und laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen, darunter ein Feuerwehrmann, wurden leicht verletzt.

Auch Personen aus Nachbargebäuden seien vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden, hatte zuvor ein Polizeisprecher erklärt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.