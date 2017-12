(ham) - Bei einem schweren Brand in Elvingen wurden am frühen Sonntagabend vier Personen verletzt. Das hat die Pressestelle des Notrufs am frühen Weihnachtsmorgen mitgeteilt. Ansonsten lagen zu jenem Zeitpunkt keine weiteren Meldungen vor.



Der Brand war kurz nach 17 Uhr gemeldet worden. Weitere Details fehlen. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungsdiensten aus Schengen, Düdelingen, Bettemburg und Mondorf.