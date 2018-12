Am Montagmorgen brach in einem Schuppen der Straßenbauverwaltung in Ellingen ein Brand aus. Die Löscharbeiten sind im Gang.

Brand in Ellingen

Am Montagmorgen brach in einem Schuppen der Straßenbauverwaltung in Ellingen ein Brand aus. Die Löscharbeiten sind im Gang.

Gegen 10 Uhr brach in einem Lagerschuppen der Ponts & Chaussées in Ellingen bei Mondorf ein Brand aus. Nachbarn schlugen Alarm, als die Flammen bereits lichterloh aus den Fenstern der Gebäudes schlugen. Die Feuerwehren trafen nach kurzer Zeit am Ort des Geschehens ein. Sie konnten die Flammen binnen kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und ablöschen. Dennoch ist der Materialschaden an dem Gebäude erheblich. Die N16 musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, Menschen kamen nicht zu Schaden.



Im Einsatz waren die Wehren aus Remich, Dalheim. Mondorf, Frisingen und Düdelingen.