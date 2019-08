Mehrere Feuerwehren eilten am Montagvormittag zu einem Feuer in einem Wohnhaus in der Ortschaft Bettel. Eine Person wurde leicht verletzt.

Brand in Bettel "unter Kontrolle"

Mehrere Feuerwehren eilten am Montagvormittag zu einem Feuer in einem Wohnhaus in der Ortschaft Bettel. Eine Person wurde leicht verletzt.

(jt) - Auf der Veinerstrooss in der Ortschaft Bettel ist am Montagmorgen ein Brand in einem Wohngebäude ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 10 Uhr alarmiert. Ausgangspunkt des Feuers war ein Zimmer im ersten Stock des Mehrfamilienhauses. Die N10 in Bettel ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

Kurz vor 12 Uhr gab die Rettungsdienstverwaltung Entwarnung. "Der Brand ist unter Kontrolle", so ein Sprecher des CGDIS. Bis die Löscharbeiten abgeschlossen sind, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

9 Bei einem Brand eines Wohnhauses in Bettel bei Vianden wurde eine Person leicht verletzt. Foto: Armand Wagner

um weitere Bilder zu sehen. Bei einem Brand eines Wohnhauses in Bettel bei Vianden wurde eine Person leicht verletzt. Foto: Armand Wagner Die Feuerwehr war mit bis zu 40 Helfern vor Ort im Einsatz. Foto: Armand Wagner Ausgangspunkt des Feuers war ein Zimmer im ersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses. Foto: Armand Wagner Die Flammen griffenf auch auf benachbarte Gebäude über. Foto: Armand Wagner Die Ziervögel eines Bewohners konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner

Vor Ort waren zwischen 30 und 40 Feuerwehrleute aus vier Gemeinden im Einsatz. Laut Angaben des CGDIS griffen die Flammen auch auf zwei angebaute Gebäude über. Bei einem dieser Gebäude handelt es sich um ein Café mit Kegelbahn.

[incendie en cours à Bettel] Trafic bloqué dans la Veinerstrooss à cause d’un important déploiement de moyens suite au feu de deux bâtiments attenants. Renforts encore en route merci de laisser le passage libre. pic.twitter.com/zhkT45EEXs — CGDIS (@CGDISlux) August 5, 2019

Die an der deutsch-luxemburgischen Grenze gelegene Ortschaft Bettel gehört zur Gemeinde Tandel und zählt rund 400 Einwohner.