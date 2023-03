Im Reaktorblock 1 brannte am Freitag ein Ventilator. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Am Freitagabend

Brand in Atomkraftwerk Cattenom gelöscht

(tom/c.) - Am Freitagabend gegen 20 Uhr mussten die Verantwortlichen des Atomkraftwerks die Feuerwehr alarmieren: An einem Ventilator innerhalb der sogenannten nuklearen Zone im Reaktorblock 1 war ein Feuer ausgebrochen. Nach ihrem Eintreffen hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle und erklärte ihn für gelöscht. Der Vorfall hatte nach Angaben des Betreibers EDF keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen und es gab keine Verletzten. Reaktor Nr. 1 ist noch immer am Netz.

Gemäß der Vorgaben seien die Bereitschaftsdienstteams mobilisiert worden, um die erforderlichen Kontrollen durchzuführen. Ein Verfahrensfehler habe dann dazu geführt, dass die Warnsirenen in der Gemeinde Cattenom „für eine sehr kurze Zeit“ außerplanmäßig ausgelöst wurden, so die Mitteilung weiter.

