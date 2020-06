Am Sonntag fiel ein Ausstellungssaal des Brennereimuseums in Kehlen den Flammen zum Opfer. Der Schaden bleibt aber gewissermaßen begrenzt.

Brand im Brennereimuseum

Das Jahr 2020 wird die Familie Adam wohl nicht in bester Erinnerung behalten. Wegen der Pandemie liegen die Aktivitäten in dem von ihnen geführten Brennereimuseum in Kehlen derzeit still. Am Sonntag kam auch noch ein Brand in einem Ausstellungssaal hinzu.

„Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen elektrischen Kurzschluss zurückzuführen“, erklärte am Montag Joël Adam auf Nachfrage. Gebrannt hat es in einem Saal, in dem die Produktion von Holzfässern und von Korbmachern dokumentiert wurde. Demnach leicht brennbares Material.

Mit dem Wasserschlauch

Das Feuer blieb auf diesen Raum des Brennereimuseums beschränkt. Foto: Brennereimuseum

„Meine Frau war vor Ort und hat den Brand bemerkt. Mein Großvater hat mit einem Wasserschlauch angefangen zu löschen, bis dass die Feuerwehr eintraf“, erzählt Joël Adam weiter. Diese sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

„Wir sind der Kehlener Feuerwehr sehr dankbar“, betont Joel Adam mehrmals. Hätte es länger gedauert, hätte das riskiert, dass das Feuer auf die Scheune übergeht und somit andere Teile des Museums gefährdet. Das Museum ist nämlich in mehreren Räumen des ehemaligen Bauernhofes der Familie verteilt.

Historische Brennerei unbeschadet

Es gab aber auch Glück im Unglück. Einerseits, weil niemand verletzt wurde. Anderseits auch weil das Gebäude, in dem sich die historische Brennerei aus dem Jahr 1907 befindet, nicht vom Feuer betroffen wurde. „Das Herzstück des Museums ist verschont geblieben“, drückt es Joël Adam aus.

Auch der Raum mit der Dampfmaschine aus dem Jahr 1899, die wohl einst in einem Bauernhof Maschinen angetrieben hat, hat keinen Schaden erlitten.

"Noch einmal gut gegangen"

„Es ist noch einmal gut gegangen“, so Joël Adam. Auch wenn der Schock am Sonntag erst einmal groß war. Groß fiel aber auch die Sympathie und die Solidarität in den sozialen Medien aus. „Viele haben uns spontan ihre Hilfe angeboten“, so Joël Adam.

Welche Ausstellungstücke im vom Brand betroffenen Raum verloren sind, wusste er am Montagmorgen noch nicht. „Wir warten jetzt denn Besuche des Experten ab und fassen bis dorthin nichts an“.

Dass das Museum aber nach der Auflockerung der Pandemiemaßnahmen den Betrieb gleich wieder eröffnen kann, daran hegt er keinen Zweifel.





