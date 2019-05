Am Knuedler ist es am Freitag in einem Gebäude zu einem Brand gekommen.

Brand am Knuedler

Am Knuedler ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Gegen 16.20 Uhr sei eine Rauchwolke aus dem obersten Stockwerk jenes Gebäudes aufgestiegen, in dem sich die Brasserie Guillaume befindet, so eine Augenzeugin.



Minuten später seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Zunächst seien jene Personen, die sich noch im Gebäude befanden, evakuiert worden. Auch die Terrassen seien geräumt worden. Gegen 17 Uhr seien Flammen zu sehen gewesen.



Zwei Personen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ursache des Dachstuhlbrandes ist voraussichtlich eine Rauchentwicklung im Küchenbereich im Keller des Gebäudes. Über einen Schacht sei es dann zu einer vertikalen Ausbreitung gekommen.



Derzeit bekämpft die Feuerwehr aus Luxemburg-Stadt mit der Unterstützung der Wehren aus Hesperingen und Niederanven das Feuer und versucht, zu vermeiden, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Auch eine Atemschutztruppe ist im Einsatz, ebenso wie eine Drohne. Vor Ort ist auch Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg.



Die Polizei hat den Platz um das Gebäude abgesperrt.

Auf dem Knuedler sollen Passanten den Zugang für die Rettungskräfte freihalten. Anwohner werden zudem zu ihrer eigenen Sicherheit gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Incendie en cours place Guillaume II à Luxembourg-Ville avec un fort dégagement de fumée. Prière de laisser fenêtres et portes fermées et de laisser le passage libre aux pompiers — CGDIS (@CGDISlux) May 10, 2019

Wie der ACL auf Twitter meldet sei die Straße an der Place Guillaume II aktuell gesperrt.

