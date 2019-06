Am Donnerstag ließ der Menschenstrom in der Escher Rue de l'Alzette nicht nach.

Lokales 12

Braderietag in Esch/Alzette

Am Donnerstag ließ der Menschenstrom in der Escher Rue de l'Alzette nicht nach.

(na) - Bereits von 9 Uhr an waren am Donnerstag zahlreiche Schnäppchenjäger in der Escher Rue de l'Alzette unterwegs. Trotz oder vielleicht sogar wegen der kühleren Temperaturen als an den Vortagen ließ der Besucherstrom nicht ab. So zeigte sich Astrid Freis, Präsidentin des Escher Geschäftsverbandes, am Donnerstagnachmittag zufrieden mit der diesjährigen Auflage der Escher Braderie.

12 Zahlreiche Besucher haben am Donnerstag den Weg nach Esch gefunden. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zahlreiche Besucher haben am Donnerstag den Weg nach Esch gefunden. Foto: Pierre Matgé Die Geschäftsleute lockten mit Rabatten. Foto: Pierre Matgé Etwas gefeilscht wurde manchmal auch. Foto: Pierre Matgé Über 200 Stände waren in der Rue de l'Alzette aufgestellt worden. Foto: Pierre Matgé Etwa 25 Stände wurden von nicht ansässigen Händler betrieben. Foto: Pierre Matgé Auch an Nahrung fehlte es nicht. Foto: Pierre Matgé Manch ein Kunde schaute genauer hin. Foto: Pierre Matgé Die Braderie blieb vom Regen verschont. Foto: Pierre Matgé Allerdings war es am Morgen relativ kühl. Foto: Pierre Matgé Davon hatten sich die Besucher aber nicht abschrecken lassen. Foto: Pierre Matgé Auf Schnäppchenjagd in der Rue de l'Alzette. Foto: Pierre Matgé So sah es kurz nach der Mittagstunde in der Alzettestraße aus. Foto: Pierre Matgé

Da gleichzeitig auch die Escher Kirmes auf dem Rathausplatz stattfand, war für Unterhaltung gesorgt. Dafür sorgte auch die Harmonie Municipale die den Hämmelsmarsch spielte.

Esch: Astrid Freis gibt Präsidentenposten ab Astrid Freis wird nach zehn Jahren den Vorsitz des Escher Geschäftsverbandes abgeben. Dies kündigte sie während der Generalversammlung des Geschäftsverbandes an.

Auf rund 210 Stände boten Geschäftsleute ihre Waren an. Davon waren etwa ein Zehntel von nicht ansässigen Geschäftsleuten, sogenannte "marchands ambulants".

Wie Astrid Freis noch mitteilte, wurde noch kein Nachfolger für den Präsidentenposten des Geschäftsverbandes gefunden. Während der Generalversammlung des Verbandes Ende März, hatte sie angekündigt ihren Posten nach zehn Jahren abzugeben.