Es ist zum 89. Mal, dass die Staater Braderie Schnäppchenjäger in die Hauptstadt lockt. Ob nun im Stadtzentrum oder am Bahnhofsviertel: insgesamt 362 Stände haben am Montag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Lokales 23

Braderie: Sonderangebote in der Hauptstadt

Es ist zum 89. Mal, dass die Staater Braderie Schnäppchenjäger in die Hauptstadt lockt. Ob nun im Stadtzentrum oder am Bahnhofsviertel: insgesamt 362 Stände haben am Montag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Insgesamt gut zwei Kilometer Standlänge mit Neuheiten und verlockenden Angeboten - das ist die 89. Braderie in der Hauptstadt. Zwischen 8 und 19 Uhr locken 362 Stände, darunter 35 Essensstände, 22 Vereinigungen sowie zehn Parteien.



Auf zur Schnäppchenjagd Am Montag lockt die Braderie in der Hauptstadt erneut mit Angeboten zu verlockenden Preisen. Neben 362 Ständen, verteilt auf einer Gesamtlänge von 2.101 Metern, gibt es auch zahlreiche Neuerungen.

Neuigkeiten gibt es dieses Jahr so einige. Von diversen Food-Trucks auf der Place de Paris bis hin auf ein kleines, kreatives Dorf auf dem Square Palach, an der Place d'Armes, der Geschäftsverband der Stadt Luxemburg (UCVL) schwört auf Innovation und Vielfältigkeit.

Hier einige Eindrücke der Braderie:



23 Gegen 9:30 Uhr wurde die Braderie auf dem Bahnhofsviertel offiziell eröffnet. Foto: Rosa Clemente

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Gegen 9:30 Uhr wurde die Braderie auf dem Bahnhofsviertel offiziell eröffnet. Foto: Rosa Clemente Gegen 9:30 Uhr wurde die Braderie im Bahnhofsviertel offiziell eröffnet. Besucher konnten aber bereits seit 8 Uhr ihre Schnäppchenjagt im Bahnhofsviertel und im Stadtzentrum beginnen. Foto: Rosa Clemente Das Saxofon-Ensemble Saxitude begleitet die Besucher der Braderie durch den Tag. Morgens im Bahnhofsviertel, am Nachmittag im Stadtzentrum Foto: Rosa Clemente Im Stadtzentrum versammelten sich kurz nach 10 Uhr immer mehr Leute. Foto: Chris Karaba Im Stadtzentrum versammelten sich kurz nach 10 Uhr immer mehr Leute. Foto: Chris Karaba Auf dem Square Palach bieten heimische Künstler und innovative Geschäfte aus Luxemburg ihre Kreationen und Produkte an. Dabei reicht die Palette von Schmuck, Handtaschen über Kopfbedeckungen und Schals bis hin zu Schnäpsen und dem neuesten Kochbuch von Anne Faber. Foto: Chris Karaba Auf dem Square Palach bieten heimische Künstler und innovative Geschäfte aus Luxemburg ihre Kreationen und Produkte an. Dabei reicht die Palette von Schmuck, Handtaschen über Kopfbedeckungen und Schals bis hin zu Schnäpsen und dem neuesten Kochbuch von Anne Faber. Foto: Chris Karaba Auf dem Square Palach bieten heimische Künstler und innovative Geschäfte aus Luxemburg ihre Kreationen und Produkte an. Dabei reicht die Palette von Schmuck, Handtaschen über Kopfbedeckungen und Schals bis hin zu Schnäpsen und dem neuesten Kochbuch von Anne Faber. Foto: Chris Karaba Auf dem Square Palach bieten heimische Künstler und innovative Geschäfte aus Luxemburg ihre Kreationen und Produkte an. Auch die junge Modedesignerin Agna de Carvalho und Gründerin der Luxemburger Marke "Merci Nature" stellte dort ihre Kollektion vor. Foto: Chris Karaba Auch im Stadtzentrum wurde die Braderie ganz offiziell eröffnet. ganz nach dem Motto rot-weiß-blau stellten sich Mitarbeiter des städtischen Geschäftsverbandes (UCVL), Schöffen der Stadt Luxemburg und der heimische Künstler Jacques Schneider, der am Braderie-Projekt mit der UCVL zusammengearbeitet hat, mit Luftballons vor das Cercle Cité Gebäude. Foto: Chris Karaba Mitarbeiter der UCVL informieren die Besucher der Braderie über die vielen Stände und teilen zudem Stofftüten zum Shoppen aus. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba Die Jagd auf Schnäppchen geht am Montag von 8 Uhr bis 19 Uhr. Foto: Chris Karaba