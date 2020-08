Bis zu 120.000 Besucher lockt die Braderie alljährlich in die Hauptstadt. Ob die Kunden auch in Corona-Zeiten dem Aufruf zur Schnäppchenjagd folgen, bleibt abzuwarten.

Braderie mit Abstand und Maske

Rita RUPPERT Bis zu 120.000 Besucher lockt die Braderie alljährlich in die Hauptstadt. Ob die Kunden auch in Corona-Zeiten dem Aufruf zur Schnäppchenjagd folgen, bleibt abzuwarten.

„Eine spezielle Braderie in speziellem Format“: So bezeichnete Erster Schöffe Serge Wilmes bei der Präsentation am Donnerstag das traditionelle Verkaufsevent, das am Montag zum 91. Mal in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel von 9 bis 19 Uhr über die Bühne geht.

Speziell, weil wegen der coronabedingten Vorschriften nur die Hälfte der Verkaufsstände in den Straßen aufgestellt werden - insgesamt 217 - und nur die lokalen Geschäftsleute teilnehmen dürfen.

Externe Händler, Vereinigungen und politische Parteien bleiben außen vor.

Für das Verkaufspersonal und die Besucher gilt die Maskenpflicht. Die Einhaltung der Hygienebestimmungen wird kontrolliert.



Braderie-Preise schon am Wochenende

Neu ist, dass die Geschäfte bereits am Samstag und Sonntag ihre Waren zu herabgesetzten Preisen verkaufen können.

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, werden am Montag keine Essstände zwischen den Verkaufsständen erlaubt.

Aus diesem Grund organisiert die Stadt zentrale „Food-villages“ auf dem Knuedler und in der Rue Origer im Viertel Gare.

Nicht zu vergessen die 140 Cafés und Restaurants in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel.

Das Highlight des Jahres

Guill Kaempff, Präsident des hauptstädtischen Geschäftsverbandes (UCVL), ist sich der besonderen Situation bewusst. Die Braderie, die Hauptattraktion des Jahres, soll die Kunden wieder in die Geschäfte locken. Ob es 100.000 bis 120.000 - diese Zahl wurde in sehr guten Jahren erreicht - sein werden, stehe allerdings in den Sternen.

Fakt sei, so UCVL-Vize-Präsidentin Mireille Rahmé-Bley, dass die einheimischen Kunden nach dem Lockdown die lokale Geschäftswelt wiederentdeckt haben, insbesondere die kleinen Läden.

Der Einzelhandel werde auch über die Online-Verkaufsplattformen unterstützt.

Quartier Gare: Licht am Ende des Tunnels

Was die Situation der Geschäfte im Bahnhofsviertel - die nicht nur unter den Auswirkungen der Corona-Krise, sondern auch der Tram-Baustelle leiden - angeht, sehe man „Licht am Ende des Tunnels“, so Guill Kaempff. Seines Wissens nach, hätte noch kein Laden seine Türen geschlossen.

Auch wenn die Geschäftswelt durch diese Baustelle eine schwierige Zeit durchmache, so habe die Covid-19-Krise insofern eine positive Seite, als sie den Händlern finanzielle Hilfe durch die Kurzarbeit des Verkaufspersonals beschere, sagt Schöffe Patrick Goldschmidt.

Wichtig bleibe es, die lokalen Geschäfte weiterhin zu unterstützen. Wenn die Tram im Dezember bis zum Hauptbahnhof fahre, werde sich die Situation vor Ort verbessern.

Praktische Hinweise Die Stadt Luxemburg empfiehlt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder der P+R-Parkplätze Bouillon, Kockelscheuer oder Luxembourg-Sud A+B, die regelmäßig von den städtischen Buslinien angefahren werden und eine schnelle Verbindung ins Stadtzentrum bzw. ins Bahnhofsviertel ermöglichen. Die Nutzung der Parkhäuser „Place de l'Europe“ in Kirchberg und „Fort Wedell“ im Bahnhofsviertel ist am Montag ausnahmsweise kostenlos.

Die Rue Origer und die Avenue de la Liberté (Abschnitt zwischen der Place de Metz und der Place de la Gare) sind vollständig für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Avenue Marie-thérèse/Route d'Esch resp. über den Boulevard de la Pétrusse. Die Avenue de la Gare bleibt am Montag für die Busse geöffnet. Die Tram-Baustelle in der Avenue de la Liberté wird an diesem Tag ruhen. Für die Anwohner des Bahnhofsviertels ist die Zufahrt während der gesamten Dauer der Veranstaltung gewährleistet.

