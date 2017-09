(rr) - Bei idealem Einkaufswetter startete die 88. Braderie am Montag in der Hauptstadt. Nach dem Urlaub und vor dem Schulanfang ist dieses Event, das Tausende von Einkaufswilligen in die Oberstadt und das Bahnhofsviertel lockt, die ideale Gelegenheit, um Freunde und Bekannte zu treffen.

War um 7.30 Uhr noch der ein oder andere Geschäftsmann dabei, seinen Verkaufsstand vor dem Laden zu errichten, warteten andere schon auf die ersten Kunden. Lange warten mussten sie nicht, denn viele Besucher schienen sich den Spruch "Der frühe Vogel fängt den Wurm" zu eigen gemacht zu haben. So gingen denn auch schon etliche Waren - vor allem Schuhe und warme Pullover - vor dem offiziellen Start um 8 Uhr über den Verkaufstresen.

Wiedersehen mit Freunden

"Salut Jemp, wéi war d'Vakanz?. - Moien Amélie, dech hunn ech awer scho lang net méi gesinn. Du hues scho gutt akaf, wéi ech gesinn. - Ma jo, bei dene Präisser ...": Gespräche wie diese hört man am Montag allenthalben. Und ja, die Preisnachlässe sind sehr interessant. Bis zu 70 Prozent auf der Sommerware, 10 bis 15 Prozent auf der neuen Kollektion.



Rabatt gibt es aber nicht nur in den teilnehmenden Kleider- und Schuhgeschäften, sondern u.a. auch auf Accessoires, Kosmetik, Parfums, Büchern, Dekorationsobjekten und Elektrogeräten.

Präventiv sind in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel Betonblöcke resp. Metallcontainer aufgestellt worden.

Foto: Anouk Antony

Bis 19 Uhr einkaufen



Noch bis 19 Uhr preisen insgesamt 406 Geschäftsleute ihre reduzierten Waren an. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.



Wer stressfrei zur Braderie gelangen will, sollte den Bus nehmen. Die Fahrt mit allen städtischen Buslinien (1-31) sowie mit einigen RGTR-Bussen ist am Montag ebenso gratis wie das Parken in den Parkhäusern „Place de l’Europe“ (Kirchberg) und „Fort Wedell“ (Bahnhofsviertel).