(SH) - Ein paar Schuhe, ein neues T-Shirt oder vielleicht doch schon etwas Passendes für Herbst und Winter? Seit dem frühen Morgen herrscht in den Einkaufsstraßen der Hauptstadt Hochbetrieb, denn die Braderie lockt wieder einmal mit ihren Schnäppchen. Unsere Fotografin hat vor Ort erste Eindrücke gesammelt.



Noch bis 19 Uhr werden an den rund 400 Verkaufsständen in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel Preisnachlässe gewährt. Wie in den Vorjahren werden die „Frënn vum aale Stater Bus“ die Einkaufstüten in einem alten Bus auf dem „Knuedler“ aufbewahren.

Um stressfrei zur Braderie zu gelangen, ist die Fahrt mit allen städtischen Buslinien (1-31) sowie mit einigen RGTR-Bussen am Montag gratis ebenso wie das Parken in den Parkhäusern „Place de l’Europe“ (Kirchberg) und „Fort Wedell“ (Bahnhofsviertel).





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.