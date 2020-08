Kühle Temperaturen und wohl auch die Pandemie haben der Braderie am Montagmorgen einen sehr zögerlichen Auftakt beschert.

Braderie 2020: Straßenmarkt in Lightversion

(str/nas) - Nur 217 Verkaufsstände, wo es sonst 360 gab, ausschließlich Händler aus der Hauptstadt, keine Vereinigungen und Parteien, Speisen und Getränke nur gebündelt in einem abgesonderten Bereich. Vieles wurde unternommen, um die hauptstädtische Braderie am Montagmorgen als eine auch in Pandemiezeiten sichere Veranstaltung zu gestalten: Sicherheitsabstand und Barrieregesten als oberstes Gebot.



Und angesichts des geringen Andrangs bereitet dies zum Auftakt am Montagmorgen vor allem im Bahnhofviertel auch kaum Probleme. Nur wenige Menschen verlieren sich am Vormittag zwischen den Verkaufsständen. Die Verkäufer scheinen gar gegenüber der Kundschaft in der Überzahl.

Ohnehin bricht das traditionelle Braderie-Feeling in diesem Jahr im Bahnhofsviertel nur schwer durch. Die Avenue de la Gare ist nämlich auch an diesem Tag das einzig verfügbare Nadelöhr durch das sich der Busverkehr zwischen Bahnhof und Oberstadt quetscht. Die Verkaufsstände sind mitsamt Kundschaft an den Bürgersteig gebunden.

Braderie mit Abstand und Maske Bis zu 120.000 Besucher lockt die Braderie alljährlich in die Hauptstadt. Ob die Kunden auch in Corona-Zeiten dem Aufruf zur Schnäppchenjagd folgen, bleibt abzuwarten.

In der Oberstadt ist der Andrang dann doch etwas größer. Dennoch ist es auch hier um vieles ruhiger als in den vergangenen Jahren, wo die Braderie gut und gerne 120.000 Besucher anzog.

Auch in der Oberstadt sind die Verkaufsstände weit verstreut und es wird alles unternommen, um Gedränge zu vermeiden.

Von der bemerkenswerten Warteschlange der Menschen, die am Montagmorgen auf Einlass im hauptstädtischen Rathaus warten, können die Betreiber der fünf Verkaufsbuden im Foodvillage am Knuedler indes nur träumen. An den Verpflegungsständen herrschte, kurz vor 11 Uhr, nämlich gähnende Leere.

Für sie wie auch für die anderen Händler bleibt nur, auf mehr Kunden während der Mittagsstunde und am Nachmittag zu hoffen.

