Kaum Kundschaft trotz verlockender Angebote: Die Pandemie-Ausgabe der hauptstädtischen Braderie findet nur zögerlichen Anklang bei den Besuchern.

Lokales 25 2 Min.

Braderie 2020: Kein guter Jahrgang

Kaum Kundschaft trotz verlockender Angebote: Die Pandemie-Ausgabe der hauptstädtischen Braderie findet nur zögerlichen Anklang bei den Besuchern.

(nas/str) - Weniger Verkaufsstände, die Essensstände gebündelt auf der Place Guillaume II und strikte Hygienemaßnahmen: Die 91. Braderie in der Hauptstadt, die am Kirmesmontag im Stadtzentrum und im Bahnhofsviertel über die Bühne geht, zeichnet sich zweifelsohne deutlich von den vergangenen Straßenverkäufen ab.

„Diese Braderie ist keineswegs mit jenen in der Vergangenheit zu vergleichen“, meint auch Isabelle Toribio, die seit 25 Jahren bei „Petit Bâteau“ arbeitet. So laufe das Geschäft für sie zwar durchaus gut, aber die richtige Stimmung käme in diesem Jahr keineswegs auf.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

„Einerseits haben die Kunden Angst vor der Pandemie und bleiben zu Hause, andererseits fehlt das gewohnte Unterhaltungsprogramm“, erklärt sie. Und: „Es fühlt sich wie ein gewöhnlicher Samstag“, betont Isabelle Toribio abschließend.

Anders als in den vergangenen Jahren bleibt der gewohnte Andrang an den Ständen der lokalen Geschäftsleute aus. Das war zwar Teil des Plans, um Gedränge zu vermeiden und Abstand und Barrieregesten sicherzustellen, dass die Besucherzahl jedoch so gering sein würde, hatten dann doch die wenigsten erwartet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

Während in der Vergangenheit bereits am frühen Vormittag dichtes Gedränge in den Straßen herrschte, fällt das Einkaufsfieber an diesem Kirmesmontag ausgesprochen verhalten aus. Im Bahnhofsviertel, so scheint es, sind die Verkäufer gegenüber der Kundschaft am Morgen gar deutlich in der Überzahl.

Braderie mit Abstand und Maske Bis zu 120.000 Besucher lockt die Braderie alljährlich in die Hauptstadt. Ob die Kunden auch in Corona-Zeiten dem Aufruf zur Schnäppchenjagd folgen, bleibt abzuwarten.

Dabei locken die Händler an den insgesamt 217 Verkaufsständen teilweise mit Nachlässen von bis zu 70 Prozent. Wer auf der Suche nach reduzierter Sommerkleidung oder bereits vergünstigter Herbstmode ist, kann durchaus ein Schnäppchen finden.

Und doch füllt sich die „Groussgaass“ nur langsam. Erst gegen Mittag lockt es dann doch deutlich mehr Einkaufslustige in das Stadtzentrum. „Man merkt, dass die Kunden unsicher sind und Menschenmengen meiden“, meinte etwa eine Verkäuferin des Schuhladens „Chaussures Goedert“.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin ©

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin © Reportage Stater Braderie Oberstadt und Viertel Gare/ 31.08.2020/ Photo : Caroline Martin © Caroline Martin ©

Am Nachmittag bessert sich die Lage weiter. Trotz vereinzelter Regenschauer finden mehr Menschen den Weg zur Braderie. Das gewohnte Braderie-Feeling kommt dennoch nicht auf – und das zeigt sich insbesondere im Bahnhofsviertel sehr deutlich. Dass die Avenue de la Gare in diesem Jahr keine verkehrsfreie Zone ist sicher Teil des Problems.

Die ansonsten recht belebte Einkaufsstraße bleibt nämlich auch an diesem Tag das einzig verfügbare Nadelöhr, durch das sich der Busverkehr zwischen Bahnhof und Oberstadt quetschen kann. Die Verkaufsstände dürfen lediglich die Bürgersteige beanspruchen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Avenue de la Gare komplett für den Verkehr gesperrt wird“, regt man sich bei dem Bekleidungsgeschäft „41ème Avenue“ auf. Doch das Bestreben blieb ohne Erfolg, die Geschäftsleute schieben Frust.

Dass 2020 auch bei der Braderie kein guter Jahrgang sein wird, daran besteht kaum Zweifel. Abzuwarten bleibt, wie die Geschäftswelt und die politischen Entscheidungsträger darauf reagieren werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.