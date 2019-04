In Brachtenbach ernteten die Landwirtschaft und die ländliche Kultur am Sonntag zum zweiten Bauerefest erneut eine wahre Liebeserklärung.

Brachtenbach in Bauernhand

John LAMBERTY In Brachtenbach ernteten die Landwirtschaft und die ländliche Kultur am Sonntag zum zweiten Bauerefest erneut eine wahre Liebeserklärung.

„Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick“, besagt angeblich eine alte Bauernregel. In Brachtenbach stellte diese am Sonntag auf jeden Fall ihren Wahrheitsgehalt eindrucksvoll unter Beweis. Mal Schneegriesel, mal Sonnenschein, mal heiter, mal bedeckt: Wer da einen Abstecher zur zweiten Auflage des lokalen Bauerefest gewagt hatte, der musste schon zäh wie ein hartgesottener Öslinger Landwirt sein.

20 Vom Oldtimertraktor bis zur modernen Landmaschine bot der Festumzug durch Brachtenbach erneut alles, was ländliche Herzen höher schlagen lässt. Foto: John Lamberty

um weitere Bilder zu sehen. Vom Oldtimertraktor bis zur modernen Landmaschine bot der Festumzug durch Brachtenbach erneut alles, was ländliche Herzen höher schlagen lässt. Foto: John Lamberty Bauer Bruno und seine Anja aus der TV-Reihe „Bauer sucht Frau“: Wer braucht da noch Prinzenpaare? Foto: John Lamberty Deftige Öslinger Kost, bei dieser Kälte genau das Richtige! Foto: John Lamberty Bei den Huldanger Holzhacker galt es gestern richtig anzupacken – freier Sonntag hin oder her. Foto: John Lamberty Modernste Landmaschinentechnik durfte beim Festkorso durch Brachtenbach natürlich nicht fehlen. Foto: John Lamberty Gruppenbild mit Lederhose... Foto: John Lamberty Die Liebe zur Luxemburger Landwirtschaft führt für die meisten immer noch durch den Magen. Foto: John Lamberty Der Musikverein aus Hüpperdingen hatte sich die Teilnahme am Festumzug nicht entgehen lassen. Foto: John Lamberty Wo gefeiert wird, da wagt man auch ein Tänzchen. Wieso also nicht einen alten Luxemburger Volkstanz? Foto: John Lamberty Die Liebe zum Oldtimer ist mit Sicherheit vererbbar. Foto: John Lamberty Der Musikverein aus Wintger in vollem Einsatz. Foto: John Lamberty Die Kinder aus Brachtenbach durften sich mit diesem tollen Pferdewagen durch das Dorf kutschieren lassen. Foto: John Lamberty Gut, dass es solch knorrige Bauern in Wirklichkeit nur als Vogelscheuchen gibt... Foto: John Lamberty Einmal winken für das "Wort". Foto: John Lamberty Der Festkorso lockte am Nachmittag trotz der Kälte zahlreiche Schaulustige auf die Bürgersteige. Foto: John Lamberty Auch die Forstwirtschaft präsentierte sich am Sonntag von ihrer besten Seite. Foto: John Lamberty Ländliche Handwerkskunst lockte am Sonntag an allen Ecken und Enden. Foto: John Lamberty Wer sich für Traktoren und Landmaschinen begeistern kann, war in Brachtenbach zum Bauerefest goldrichtig. Foto: John Lamberty Fachsimpeln gehört in Oldtimer-Kreisen wohl ebenso sehr dazu, wie Geschick und Liebe zum Detail. Foto: John Lamberty Am Morgen zeigten sich die Äcker im Ösling noch in einem winterlichen Kleid. Foto: John Lamberty

Ebenso abwechslungsreich wie das Wetter zeigte sich dafür aber auch das Festprogramm, das einmal mehr einer Liebeserklärung an die Landwirtschaft und das ländliche Leben gleichkam. Von prächtig restaurierten Oldtimertraktoren über monströse Landmaschinen, von traditionellen Volkstänzen bis hin zu alter Handwerkskunst wurde an zahlreichen Ständen im Dorfkern und vor allem natürlich beim großen Festumzug mit 38 Teilnehmergruppen alles aufgeboten, was ländliche Herzen höher schlagen lässt.

A propos Landliebe: Auch die werte Bauernschaft hat mittlerweile ja ihre Promi-Pärchen. Kaum verwunderlich demnach, dass Bauer Bruno und seine Anja als Stargäste aus dem TV-Format „Bauer sucht Frau“ gewisser-maßen zum Prinzenpaar des Festkorsos avancierten. Ohne Narrenkappe, aber in Bauerntracht!