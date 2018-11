Boxen in Esch

Der Boxclub Esch lässt seit Kurzem die fast 100-jährige Tradition des Faustkampfes in der Minettemetropole wieder aufblühen.





Sporttaschen liegen geöffnet am Rand der Trainingshalle in der Escher Brillschule. Durch einen Gettoblaster ertönt lautstark das Werk „Carry on“ der US-amerikanischen Metal-Band Avenged Sevenhold. Darin heißt es: „Search endlessly, fight 'till we are free“ – „suche ohne Ende, kämpfe bis wir frei sind.“ Genau das wird hier geprobt, der Kampf, der Boxkampf, um genau zu sein.



Eindrucksvoll ist dabei nicht nur der röhrende Sound der Metal-Band im Hintergrund, sondern auch der Befehlston, mit dem Trainer Boris Molitor hier, am späten Montagabend, eine bunt zusammengemischte Truppe von etwa 30 Boxern kommandiert ...