Am Samstag ist das großherzogliche Paar am Vorabend des Nationalfeiertages in Bourscheid zu Gast. Viel der Ehre, aber auch der Vorbereitung...

Bourscheid wartet auf "Grand-Ducs"

John LAMBERTY

Ein wenig hatte sich Larry Goldschmidt ja bereits gewundert über die vielen, konzentriert dreinblickenden Personen mit Notizblöcken und iPads, über die an allen Ecken herumhantierenden Leute in Arbeitskleidung. „The Grand Duke, really?“, zeigt sich der US-Tourist nun geplättet, als er hört, dass am Samstag zum Vorabend des Nationalfeiertags niemand Geringeres als das großherzogliche Herrscherpaar auf Burg Bourscheid erwartet wird. „That's amazing. I hope it will be a success.“ Die eine von 102

Dass der Abend ein Erfolg wird, darauf hofft dieser Tage in Bourscheid wohl keiner mehr als Bürgermeisterin Annie Nickels-Theis ...