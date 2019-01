In der Nacht zum Dienstag wurden zwei Fußgänger von einem Auto angefahren. Beide sind verletzt.

Boulevard Royal: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

(mbb) - Schlimmer Unfall: Beim Überqueren des Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt wurden zwei Fußgänger von einem Auto angefahren, wie die Polizei meldet. Der Autofahrer ist trotz Rotlichtzeichen über die Ampel gefahren und hat dabei die beiden Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde einer der beiden Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Der Notarzt aus Esch/Alzette und zwei Krankenwagen aus Mamer und Luxemburg sind gekommen.

Der Autofahrer hat nach dem Unfall die Flucht ergriffen. Weit kam er aber nicht: Ein Zeuge teilte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges mit - so konnte eine Polizeistreife den Täter in Niederkerschen stoppen. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs sowie die Festnahme des Fahrers an. Er wird am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.