(vb) - Die gewundene Umleitungsstrecke quer durch das neue Stadtviertel Ban de Gasperich hat bald ausgedient: Ab Montag können Autofahrer den neuen Boulevard Raiffeisen benutzen – zunächst jedoch nur auf einer Hälfte. Derzeit fließt der Verkehr noch über eine Ausweichfahrbahn am Rande der späteren Hauptverkehrsachse.



Autofahrer, die von Gasperich oder dem bestehenden Gewerbegebiet nach Hesperingen und zur Autobahn wollen, müssen noch bis Freitagabend die Strecke in Form einer Schlangenlinie nutzen.



Von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 22 Uhr, wird die Strecke komplett gesperrt, sagte die Straßenbauverwaltung dem „Luxemburger Wort“ auf Anfrage. In dieser Zeit wird der Straßenbelag an den beiden Enden der Fahrbahn – also am Kreisverkehr vor der „Gamm vert“ und am Autobahnanschluss – aufgebracht. Zwischen diesen Teilstücken sind die Asphaltierungsarbeiten schon weitgehend abgeschlossen.



Zwei Fahrspuren für jede Richtung ab Ende 2018



In vollem Umfang wird der Boulevard Raiffeisen erst Ende 2018 zu befahren sein, also dann, wenn das neue Stadtviertel fertiggestellt ist. Die Hauptverkehrsader wird dann 48,5 Meter breit sein und zwei Fahrspuren für jede Richtung haben. Platz für die Tram-Schienen ist nicht vorgesehen: Die Tram umfährt den Ban de Gasperich vom Bahnhof Howald kommend im Norden und überquert dann den Boulevard Raiffeisen, um ihre Fahrt bis zum Fußballstadion fortzusetzen. Ab Montag wird erst einmal eine Hälfte der zweigeteilten Fahrbahn für den Verkehr freigegeben. Es steht also eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

„Bis zur Fertigstellung der Straße wird es dann zu keiner Beeinträchtigung mehr kommen“, sagt Ralph Di Marco, Sprecher der Straßenbauverwaltung. Bauarbeiten finden zwar auch weiterhin statt, aber währenddessen wird der Straßenverkehr im Wechsel über die eine oder die andere Hälfte geleitet. Die Umleitungsfahrbahn ist nicht mehr nötig und wird im Laufe dieses Jahres beseitigt.



Während der Sperrung vom Freitagabend bis zum Samstagabend wird die Haltestelle „Gerhard Mercator“ von der RGTR-Linie 226 nicht mehr bedient. Die städtischen Buslinien 21, 24 und 29 fahren aber wie gewohnt.