Weil am Freitagnachmittag eine Person auf dem Boulevard John F. Kennedy in Esch/Alzette angefahren wurde, ist die Straße gesperrt.

Boulevard John F. Kennedy in Esch/Alzette gesperrt

Der Boulevard John F. Kennedy in Esch/Alzette ist in Höhe des Hauses 142 nicht befahrbar - das teilt die Polizei gegen 17.20 Uhr am Freitag mit. Eine Person wurde dort angefahren, die Straße ist für den Verkehr gesperrt.