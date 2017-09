(dho) - André klettert die Wand hoch, will sich festhalten, verfehlt den Griff und purzelt hinunter. Doch der Junge verletzt sich nicht, sondern landet auf einer dicken Matratze. Bei den meisten Sportarten tut Hinfallen weh. Nicht so beim Bouldern.

Seit weniger als zehn Jahren kann die Sportart in einigen Hallen in Luxemburg ausgeübt werden. Mal auf einer größeren, mal einer kleineren Fläche. Doch damit nicht genug, findet Jerry Medernach, Präsident des Kletterverbandes. Eine Befragung im Rahmen seiner Doktorarbeit kam nämlich zu dem Ergebnis, dass 95 Prozent der Schüler gerne bouldern würden, aber eben nicht unbedingt die Möglichkeit dazu haben. Daher möchte er sich dafür einsetzen, dass in Zukunft der Sport stärker in den Schulsport eingebunden wird.

Klettern fördert nicht nur die Kraft, sondern vor allem auch Ausdauer, Konzentration und Koordination sowie den Gleichgewichtssinn. „Außerdem müssen Kletterer vorausdenken und ihren nächsten Schritt bedenken. Es ist also auch taktisch“, erklärt Jerry Medernach. Darüber sei Bouldern ein „sehr sozialer Sport“. Denn auch wenn man es alleine machen kann, helfe man sich normalerweise gegenseitig, beim Bewältigen verschiedener Kletterrouten und schaut sich auch bei den Kollegen etwas ab.

Im Vergleich zum Höhenklettern bedarf es beim Bouldern keiner Sicherung. Kletterschuhe und Magnesia für die Hände, um nicht abzurutschen erleichtern lediglich den Sport. Darüber hinaus ist keine Ausbildung für die Betreuer nötig und auch die Kinder müssen nicht im Sichern geschult werden, denn eine wirklich Gefahr gibt es nicht. Geklettert wird in Sprunghöhe (gewöhnlich in etwa vier Metern). Kinder und Jugendliche können so ihre Ängste überwinden und müssen dafür nicht unbedingt sehr hoch hinauf, was einen Unterschied zum normalen Klettern darstellt.

Eine Boulderwand für Schulen

„In vielen Schulen gibt es bereits Kletterwände“, erklärt Jerry Medernach. Um einen Anreiz zu schaffen, damit Bouldern in Zukunft zum Schulsport werden kann, arbeitet er zusammen mit der Sporthochschule Köln an einer Wand, die den Spaß am Bouldern sowohl für Kinder als auch Jugendliche und deren Lehrer fördern soll und es auch für Laien möglich macht, einen solchen Kurs in der Schule zu betreuen.

Das sogenannte „Schoolboard“ wird an einer Kletterwand angebracht. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Wand ist diese mit Buchstaben und Zahlen bespickt. Unterschiedliche Farben der Griffe stehen für deren Schwierigkeitsgrad. Mit Hilfe einer Handy-App kann dann gezielt trainiert werden. So kann auf der App etwa nach Griffen oder Routen gesucht werden, die zum Beispiel besonders das Gleichgewicht oder die Kraft fördern. Auch der Fußwechsel kann so geübt werden. Außerdem könnte ein objektiver Test entwickelt werden, wie etwa beim Laufen der Coopertest. So könnte die Schulnote etwa eine Kombination sein aus Geschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad.

Der Prototyp der der Wand ist 2,5 Meter breit und 3,50 Meter hoch. Sie kann in der Boulderhalle in Luxemburg- Pfaffenthal getestet werden. In anderthalb Jahren sollte diese Modulwand dann in Luxemburg auf den Markt kommen – Und in den Schulen genutzt werden, hofft Jerry Medernach.

