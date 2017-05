(jl) - Sehen und gesehen werden heißt es noch bis Samstagbend für die 62 Fahrerteams der vierten „Boucles de Clervaux“.

Gilt es bei der zweitägigen Oldtimer-Rallye quer durchs Ösling auch, gemäß den Regeln der Gleichmäßigkeitsprüfung, die in zwölf Läufe unterteilten 153 Kilometer in vorgegebenen Sollzeiten und mit einem Durchschnittstempo von unter 50 km/h zu absolvieren, so dürfte die Zurschaustellung des mit viel Liebe in Schuss gehaltenen Wagens vor der Kulisse so pittoresker Ardennenorte wie Clerf, Vianden, Wiltz, Bourscheid oder Esch/Sauer doch nicht minder wichtig sein.

Vom 1961er Aston Martin DB4 über den Porsche 928S bis hin zum Sunbeam Chamois halten die Veranstalter der Vereinigung „Moteur de l'Historique“ dabei für jeden Autofan einen Blickfang parat. Eine „Show“-Passage ist um 9.30 Uhr in Esch/Sauer vorgesehen, ab 19.50 Uhr sollen die Teilnehmer dann das Ziel in Clerf erreichen.