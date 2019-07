Wer in Luxemburg, ohne zugelassener Arzt zu sein, Botox- oder Hyaluron-Injektionen anbietet, macht sich strafbar.

Botox: Nur Mediziner dürfen Falten glätten

(str) - Botox- und Hyaluron-Injektionen dürfen in Luxemburg nur von Medizinern ausgeführt werden. Das stellt Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Marc Angel (LSAP) klar. Diese Behandlungen würden mit einem nicht unwesentlichen Risiko einhergehen. So könnten etwa Gesichtslähmungen entstehen oder Venen perforiert werden. Wer solche Dienste ohne ärztliche Zulassung anbiete, mache sich strafbar.

Der Abgeordnete hatte festgestellt, dass sich immer mehr Kosmetiker aus Luxemburg im Ausland Kurse belegen würden, um selbst Botox und Hyaluron zu verabreichen. Zudem gebe es auch Ärzte ohne Zulassung im Großherzogtum, die hierzulande Injektionen anbieten würden. Auf Frage hin, erklärte der Gesundheitsminister, die Gesundheitsverwaltung habe der Justiz im Jahre 2018 nur einen einzigen Verstoß gemeldet.

Marc Angel hatte bei seiner Fragestellung außerdem hervorgehoben, dass eine spezifische Regulierung der Botox- und Hyaluron-Anwendung fehle, Ärzte würden lediglich auf ihren Deontologie-Kodex verwiesen.

Für Etienne Schneider besteht hierbei jedoch kein Handlungsbedarf: Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Anwendungen von Botox und Hyaluron Ärzten vorbehält, sei explizit genug, so der Gesundheitsminister.