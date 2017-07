Einige Packungen Basmati-Reis können Pilzgifte enthalten.

Foto: Gesundheitsministerium

(SH) - Wer ein Gericht auf Basis von Basmati-Reis der Marke Bosto kochen will, sollte die Packung genauer unter die Lupe nehmen. Denn wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, wurde in einigen Packungen eine zu hohe Konzentration am Pilzgift Aflatoxin B1 festgestellt.

Das Produkt wurde in Luxemburg in den Supermärkten der Ketten Delhaize und Colruyt verkauft, es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Reis auch in anderen Geschäften angeboten wurde.



Die betroffenen Packungen wurden zurückgerufen. Allerdings wurde ein Teil bereits verkauft. Betroffen sind die Basmati-Reis-Packungen der Marke Bosto, in denen der Reis in vier Einzeltüten à 125 Gramm verpackt ist, und die ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis Dezember 2019 haben. Betroffene Packungen haben den Barcode 5410106010189 und die Seriennummer 4546. Alle anderen Produkte können bedenkenlos verzehrt werden.

Aflatoxine sind Giftstoffe, die sich bei Hitze und Feuchtigkeit entwickeln können. Sie können u.a. krebserzeugend sein und demnach gesundheitsgefährdend sein, wenn sie in hohen Mengen verzehrt werden.



