Borkenkäfer und Co.: Verstärkte Unterstützung für Waldbesitzer

Waldbesitzer sollen künftig im Falle von Naturkatastrophen verstärkt entschädigt werden. Dies hat am Mittwoch der Ministerrat entschieden.

(SH) - Wälder erfüllen wichtige Funktionen und müssen erhalten werden. Im Ministerrat wurde am Mittwoch entschieden, Waldbesitzer künftig im Falle von Naturkatastrophen verstärkt zu entschädigen.

Demnach soll das großherzogliche Reglement von Mai 2017, das eine Reihe an Hilfen vorsieht, um die Waldökosysteme zu schützen, angepasst werden. So sollen in Wäldern, die durch Windwurf oder den Borkenkäfer beschädigt wurden, die Kosten für die Restaurierung des Ökosystems zu 100 Prozent übernommen werden. Zudem soll eine Verdoppelung der Hilfen für die natürliche Regeneration, den Schutz gegen Wild und die Pflege von Jungpflanzen angeboten werden ebenso wie die Übernahme der Kosten für Neuanpflanzungen.

Auch soll den Waldbesitzern für ihr Einkommensverlust ein Pauschalbetrag angerechnet werden.

