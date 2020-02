Am Donnerstagabend geriet die Lagerhalle eines Bootsvereins in Schwebsingen in Brand.

Lokales 7

Bootshalle in Schwebsingen abgebrannt

Am Donnerstagabend geriet die Lagerhalle eines Bootsvereins in Schwebsingen in Brand.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr geriet aus bislang ungeklärten Gründen eine Halle des Vereins Motor Yacht Club Luxemburg in Schwebsingen in Brand.

Ein CGDIS-Sprecher sagte, der Einsatz haben gegen 20 Uhr begonnen. Die Halle habe bereits vollständig gebrannt, als die Rettungsmannschaften eintrafen. Ein Angriff des Feuers von Innen sei deswegen nicht mehr möglich gewesen.

Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand auf die Halle zu begrenzen und ein Übergreifen auf die Nebengebäude zu verhindern. Das Feuer war am Abend schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch einen Großteil der Nacht an.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony Großbrand einer Lagerhalle in Schwebsingen. Foto: Anouk Antony

In der Halle, deren Dach zum Teil einstürzte, wurden laut Feuerwehr Boote gelagert. Der Schaden dürfte sehr hoch sein.

Rund 50 Feuerwehrleuten seien im Einsatz, wie der CGDIS mitteilte. Am Brandort ist während des Rettungseinsatzes mit Verkehrsbehinderungen auf der N10 zu rechnen.

[Feu d’envergure] en cours du coté luxembourgeois de la Moselle à Schwebsange. Environ 50 pompiers actuellement mobilisés pour combattre l’incendie qui ravage un hall de stockage pic.twitter.com/deejPdGe0b — CGDIS (@CGDISlux) February 6, 2020

Der Brandort auf einer Karte: