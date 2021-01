In Bonneweg wurden am Donnerstagnachmittag zwei Beamte verletzt, nachdem der Fahrer eines gestohlenen Wagens die Flucht versucht hatte.

Lokales 1

Bonneweg: Zwei Polizisten nach Verfolgungsjagd verletzt

In Bonneweg wurden am Donnerstagnachmittag zwei Beamte verletzt, nachdem der Fahrer eines gestohlenen Wagens die Flucht versucht hatte.

(SC) - Am Donnerstagnachmittag fand gegen 15.30 Uhr in Bonneweg ein Autounfall statt, in dem Beamte verletzt wurden und ein Fahrzeug der Polizei verwickelt war. Wie die Polizei dem Luxemburger Wort bestätigt, sei es im Zuge der Verfolgung eines Fahrzeugs zu dem Unfall gekommen. Der Wagen stellte sich später als gestohlen heraus. Zwei Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt, so ein Polizeisprecher.

Tödlicher Unfall auf N31: Freispruch gefordert Es war ein tragischer Unfall, bei dem ein Mann im Juli 2018 auf der N31 ums Leben kam. Doch die Fahrerin hätte den Unfall wohl nicht vermeiden können. Sie darf auf einen Freispruch hoffen.

Zunächst berichtete L'essentiel über den Unfall in der Rue Auguste Lumière. Wie ein Leser dem Blatt berichtete, sei ein Mercedes in einem Tempo von rund 100 Stundenkilometer auf der Höhe des Einkaufszentrums Cactus vorbeigefahren, bevor der Wagen wenig später kehrtmachte, und auch vor einem als Barrikade aufgestellten Polizeiwagen nicht halt machte. Der Fahrer des gestohlenen Wagens sei auf dem Wrack gesprungen und habe die Flucht zu Fuß weitergesetzt - mehrere Beamte nahmen laut dem Augenzeugen die Verfolgung auf. Rund ein Dutzend Polizeiwagen seien zur Stelle gewesen, so der Leser.

Wie ein Sprecher der Polizei dem LW am Donnerstagabend erklärt, sei es den Beamten gelungen, den Fahrer des gestohlenen Wagens festzunehmen. Er werde dem Untersuchungsrichter am Freitagmorgen vorgeführt.

Video: Youtube/L'essentiel/CC BY/07.01.2021

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.