Bonneweg

Tesla in Brand

In der rue d'Ivoix ist die Feuerwehr derzeit mit Löscharbeiten beschäftigt. Dort wurde das Auto im Container hingeschleppt.

(tom) - Am Freitagvormittag meldete der ACL einen Fahrzeugbrand in der Route de Thionville auf Höhe der Tesla-Garage. Die Feuerwehr ist derzeit mit Löscharbeiten in der rue d'Ivoix hinter der Werkstatt im Gange und hat offensichtlich das brennende Auto, einen Tesla, in einen Container geladen, um die Batterien zu fluten und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Laut Auskunft der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Es kommt während der Löscharbeiten zu starker Rauchentwicklung. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.



Thermal Runaway Bei brennenden Lithium-Ionen-Batterien, die zudem wie in Elektroautos miteinander verbunden sind, kann es zum, sogenannten „thermal runaway“ kommen, einer Kettenreaktion aus Kurzschlüssen. Damit flammt ein bereits an einer Stelle gelöschtes Feuer an anderer Stelle in der Kette wieder auf. Deshalb wird bei Löscharbeiten von Elektroautos mehr Wasser benötigt, als bei herkömmlichen Vebrennungsmotoren - Tesla selbst spricht von 11.000 Litern für ein Model S.

