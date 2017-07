(str) - Gegen 7.20 Uhr am Dienstagmorgen brannte ein Auto auf einem Gelände in der Rue Auguste Lumière in Bonneweg lichterloh. Die hauptstädtische Berufsfeuerwehr war binnen weniger Minuten vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist nicht bekannt.



Niemand wurde verletzt. Am Wagen entstand ein Totalschaden.