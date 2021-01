Bonneweg: 18-Jähriger erstochen - Jugendliche festgenommen

Bei einer Messerstecherei in Bonneweg wurde am Dienstagabend ein 18-Jähriger tödlich verletzt. Zwei Jugendliche sind inzwischen festgenommen worden.

(jwi/SC) - Am Dienstagabend kam es in der Hauptstadt im Stadtteil Bonneweg zu einer Messerstecherei. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mitteilt, sei ein 18-Jähriger bei der bewaffneten Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Das Opfer erlag seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

Der Ermittlungsrichter wurde umgehend über den Vorfall unterrichtet und Ermittlungen wegen Totschlages wurden eingeleitet. Der Untersuchungsrichter, ein Vertreter der Staatsanwaltschaft, ein Gerichtsmediziner, Forensiker und die Kriminalpolizei waren am Tatort.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei Jugendliche festgenommen werden: ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger. Der Untersuchungsrichter entschied sich für einen vorübergehenden Gewahrsam im Centre socio-éducatif de l'Etat (Unisec) in Dreiborn.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, würden aufgrund der laufenden Ermittlungen und des Alters der Verdächtigen bis auf Weiteres keine weiteren Details veröffentlicht.

