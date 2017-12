(las) - In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann in der Rue de Bonnevoie durch einen Messerstich am Rücken verletzt. Grund war ein Streit zwischen mehreren Beteiligten gegen 1 Uhr, teilt die Polizei mit. Der Mann, der die Verletzung mutmaßlich zufügte, wurde wenig später von einer Polizeistreife festgenommen.

In Esch/Alzette waren in der Nacht zwei stark betrunkene Autofahrer unterwegs. In der Rue des Acacias hielt die Polizei ein Auto an, dessen Alarmanlage während dem Fahren an war. Nicht nur war der Fahrer betrunken, sondern es fehlte auch die Zulassung und die Versicherung. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und erhoben Strafanzeige. Gegen 6 Uhr rammte ein Autofahrer ein Absperrgitter im Boulevard J.-F. Kennedy. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei meldet außerdem 11 Einbrüche, die am Wochenende stattfanden. Das in Beckerich, Comar-Berg, Garnich, Helmdingen, Luxemburg-Stadt, Mamer und Sandweiler.



